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18 мая, 2022
 
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"Никто из нас не несет ответственности за это горе. Только государство Россия". Мишина призвала украинцев не травить друг друга

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Мишина: С начала войны я, как и все наши соотечественники, переживаю самый сложный период в своей жизни
Мишина: С начала войны я, как и все наши соотечественники, переживаю самый сложный период в своей жизни
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, уехавшая из Украины на работу в Бельгию, 17 мая в Instagram заявила, что злоба не сможет дать сил на восстановление после войны.

"С начала войны я, как и все наши соотечественники, переживаю самый сложный период в своей жизни. Никогда раньше большинство из нас не сталкивались с такими мощными, экстремальными вызовами для психики и физики тоже. Каждый из нас переживает эти разрушительные эмоции по-разному, но все мы оказались в разных условиях с разной степенью травмированности. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но всех нас объединяет одна цель – выжить и выстоять!" – написала она.

Мишина отметила, что, переживая боль, страх и отчаяние, некоторые люди больше других "наполняются ненавистью и злобой".

"Когда эти чувства направлены на врага, это более естественно и понятно, но когда они направлены на своих, это все усугубляет. Одно дело, когда мы видим понятную "измену", а вторая – когда мы толпой набрасываемся на тех, кто просто выбрал жить, радоваться солнцу или еде, уехать в безопасность или поделиться своим счастьем. И это путь в никуда!" – заявила актриса.

По словам Мишиной, травля тех, "кому лучше" и чувство вины выживших "имеют общую математику". Она подчеркнула, что сейчас украинское общество проходит самоидентификацию, в котором главной ценностью является человеческая жизнь. Актриса акцентировала внимание на важности жизни тех, кому плохо, кто болен или умирает, так и тех, кто жив, здоров и счастлив.

"Если каждый украинец погрузится сейчас в апатию и ненависть, что останется от нас? У кого будут силы и желание восстанавливать все?! Задание каждого из нас выводить себя из тяжелых состояний и помогать другим! Когда мы живем ненавистью, у нас нет места для благодарности. А именно благодарность – путь к процветанию. Радуясь за других, вы, даже если вам хуже, найдете надежду и силу для улучшения и движения вперед. Поверьте, никто из нас не несет ответственности за горе, которое пришло к нам, только государство Россия", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, актриса, Ксения Мишина, апатия
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