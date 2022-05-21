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Зеленский снова назначил Алексея Кулебу на должность главы Киевской ОГА

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Кулеба (в центре) снова возглавил Киевскую ОВА
Кулеба (в центре) снова возглавил Киевскую ОВА
Фото: Олексій Кулеба / Гуманітарний штаб Київщини / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ №353/2022 о назначении на должность Киевской областной государственной (военной) администрации Алексея Кулебы.

Предыдущим указом президент уволил с этой должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был командующим операцией Объединенных сил. 

Кулеба возглавлял Киевскую ОГА с 9 февраля по 15 марта. Весной президент назначил главой области Павлюка, чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области. Кулеба остался работать в администрации – он руководил гуманитарным штабом ОВА. 

Павлюк, как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, возвращается к военным делам. "Его опыт и знания должны работать именно там, где это больше всего необходимо на военных направлениях", – написал Тимошенко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.

В регионе продолжается процесс разминирования.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская ОГА, Киевская область, указ, Владимир Зеленский, война России против Украины, назначение, Алексей Кулеба
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