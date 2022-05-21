Зеленский снова назначил Алексея Кулебу на должность главы Киевской ОГА

Предыдущим указом президент уволил с этой должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был командующим операцией Объединенных сил.

Кулеба возглавлял Киевскую ОГА с 9 февраля по 15 марта. Весной президент назначил главой области Павлюка, чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области. Кулеба остался работать в администрации – он руководил гуманитарным штабом ОВА.

Павлюк, как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, возвращается к военным делам. "Его опыт и знания должны работать именно там, где это больше всего необходимо на военных направлениях", – написал Тимошенко.

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