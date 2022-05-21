Зеленский снова назначил Алексея Кулебу на должность главы Киевской ОГА

Предыдущим указом президент уволил с этой должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был командующим операцией Объединенных сил.
Кулеба возглавлял Киевскую ОГА с 9 февраля по 15 марта. Весной президент назначил главой области Павлюка, чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области. Кулеба остался работать в администрации – он руководил гуманитарным штабом ОВА.
Павлюк, как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, возвращается к военным делам. "Его опыт и знания должны работать именно там, где это больше всего необходимо на военных направлениях", – написал Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.
В регионе продолжается процесс разминирования.