Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Указом №47/2022 президент уволил предыдущего главу ОГА Василия Володина.

Зеленский вручил Кулебе служебное удостоверение и поздравил его с назначением. Глава государства выразил надежду, что знания и опыт нового главы ОГА помогут динамичному развитию региона, сообщил Офис президента.

Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет, занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, отмечается на сайте КГГА.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" писала 12 января, что Кулеба – главный претендент на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице. Он в ответ заявил, что ни с кем не обсуждал свое возможное назначение главой КГГА.

2 февраля Кабмин одобрил назначение Кулебы главой Киевской ОГА.