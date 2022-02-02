Кабмин одобрил назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА

По его словам, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.
В то же время Кабмин одобрил увольнение Василия Володина с должности главы Киевской ОГА.
Кулеба является первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, отмечается на сайте КГГА.
"Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" писала 12 января, что Кулеба есть главным претендентом на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице.
Кулеба в ответ заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА.
Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА в июне 2020 года.
Предыдущий глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов был уволен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития общин и территорий. После перехода Чернышова на работу в правительство Володин был временно исполняющим обязанности председателя ОГА.
Володин стал третьим главой Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского.