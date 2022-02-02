Кабмин одобрил назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА

По его словам, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

В то же время Кабмин одобрил увольнение Василия Володина с должности главы Киевской ОГА.

Кулеба является первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, отмечается на сайте КГГА.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" писала 12 января, что Кулеба есть главным претендентом на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице.

Кулеба в ответ заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА.