"Женили, не спросив". Заместитель Кличко заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА

"Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Сообщаю следующее. Нахожусь на рабочем месте в КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было", – написал Кулеба.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" писала 12 января, что Кулеба является главным претендентом на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице.

Собеседники издания отметили, что Кулеба является компромиссной фигурой между Офисом президента Украины (ОПУ) и нынешним главой КГГА, мэром Киева Виталием Кличко.

Кулеба до назначения первым заместителем Кличко в январе прошлого года руководил департаментом городского благоустройства КГГА (в 2019–2020 годах), отмечается на сайте КГГА.

О назначении Кулебы в ноябре 2019 года главой этого департамента Bihus.info рассказал Кличко. По словам главы КГГА, кандидатуру Кулебы ему рекомендовал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Журналисты Bihus.info отмечали в декабре 2021-го, что за последние полгода в департаментах, управлениях и на коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков, но именно в департаменте городского благоустройства, который возглавлял Кулеба, таких следственных действий не проводили.

Ранее СМИ называли основным претендентом на должность главы КГГА действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.