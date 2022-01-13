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"Женили, не спросив". Заместитель Кличко заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА

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Кулеба: Выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко
Кулеба: Выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Первый замглавы Киевской городской госадминистрации Алексей Кулеба опроверг информацию о якобы возможном назначении его на должность руководителя КГГА. Об этом он сообщил в Facebook 13 января.

"Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Сообщаю следующее. Нахожусь на рабочем месте в КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было", – написал Кулеба.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4660550623992773&id=100001136434563

"Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" писала 12 января, что Кулеба является главным претендентом на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице.

Собеседники издания отметили, что Кулеба является компромиссной фигурой между Офисом президента Украины (ОПУ) и нынешним главой КГГА, мэром Киева Виталием Кличко.

Кулеба до назначения первым заместителем Кличко в январе прошлого года руководил департаментом городского благоустройства КГГА (в 2019–2020 годах), отмечается на сайте КГГА.

О назначении Кулебы в ноябре 2019 года главой этого департамента Bihus.info рассказал Кличко. По словам главы КГГА, кандидатуру Кулебы ему рекомендовал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Журналисты Bihus.info отмечали в декабре 2021-го, что за последние полгода в департаментах, управлениях и на коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков, но именно в департаменте городского благоустройства, который возглавлял Кулеба, таких следственных действий не проводили.

Ранее СМИ называли основным претендентом на должность главы КГГА действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Контекст:

18 ноября 2021 года в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, писал "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, закон, законопроект, власть, Украинск, назначение, мэр, Алексей Кулеба
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