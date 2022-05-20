В Киевской области разминированы только магистральные дороги, говорить о полном разминировании как минимум рано – МВД

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сказал 20 мая в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".
"На сегодняшний день подразделениями ГСЧС и полиции разминированы ключевые магистральные автодороги. Также активно работаем над разминированием админзданий и жилых домов. К сожалению, говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока как минимум рано, на это уйдет по крайней мере несколько лет", – сказал Енин.
Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что процесс разминирования области уже "полностью завершен".
Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сегодня сказала, что в Украине 300 тыс. м² территории сейчас нужно разминировать, на это уйдет ориентировочно пять – семь лет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Всего за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, взрывотехники ГСЧС обследовали территорию площадью 22,2 тыс. га, обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 1976 авиабомб, отметили в Госслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.
Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог – в Андреевке Бучанского района на этой неделе три человека подорвались на российских минах.