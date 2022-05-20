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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области разминированы только магистральные дороги, говорить о полном разминировании как минимум рано – МВД

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Сотрудники ГСЧС с 24 февраля обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиабомб
Сотрудники ГСЧС с 24 февраля обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиабомб
Фото: ДСНС України / Telegram

На данный момент в Киевской области разминированы только магистральные автодороги, говорить о полном разминировании рано.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сказал 20 мая в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"На сегодняшний день подразделениями ГСЧС и полиции разминированы ключевые магистральные автодороги. Также активно работаем над разминированием админзданий и жилых домов. К сожалению, говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока как минимум рано, на это уйдет по крайней мере несколько лет", – сказал Енин.

Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что процесс разминирования области уже "полностью завершен".

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сегодня сказала, что в Украине 300 тыс. м² территории сейчас нужно разминировать, на это уйдет ориентировочно пять – семь лет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Всего за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, взрывотехники ГСЧС обследовали территорию площадью 22,2 тыс. га, обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 1976 авиабомб, отметили в Госслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог – в Андреевке Бучанского района на этой неделе три человека подорвались на российских минах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, ГСЧС, Киевская область, война России против Украины, разминирование, Евгений Енин, мины, российские оккупанты, Мэри Акопян
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