В Киевской области разминированы только магистральные дороги, говорить о полном разминировании как минимум рано – МВД

Сотрудники ГСЧС с 24 февраля обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиабомб Фото: ДСНС України / Telegram

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сказал 20 мая в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"На сегодняшний день подразделениями ГСЧС и полиции разминированы ключевые магистральные автодороги. Также активно работаем над разминированием админзданий и жилых домов. К сожалению, говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока как минимум рано, на это уйдет по крайней мере несколько лет", – сказал Енин.

Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что процесс разминирования области уже "полностью завершен".

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сегодня сказала, что в Украине 300 тыс. м² территории сейчас нужно разминировать, на это уйдет ориентировочно пять – семь лет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Всего за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, взрывотехники ГСЧС обследовали территорию площадью 22,2 тыс. га, обезвредили почти 114 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 1976 авиабомб, отметили в Госслужбе.

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