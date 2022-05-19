Под Киевом гражданские снова подорвались на российской мине – полиция

Это произошло между селами Липовка и Королевка, пострадавших 52-летнего и 48-летнего мужчин с политравмами доставили в больницу в поселке Макаров.

Полиция открыла уголовное производство по факту инцидента и призывает население деоккупированных территорий быть осторожными, избегать полевых и лесных дорог.

Это как минимум второй такой случай с мирным населением Бучанского района за неделю. 17 мая в Андреевке на российской мине подорвался тракторист, который работал в поле – трактор наехал на противотанковую мину, еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденной техники.