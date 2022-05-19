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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Киевом гражданские снова подорвались на российской мине – полиция

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Мужчины подорвались на такой мине
Мужчины подорвались на такой мине
Фото: lug.gp.gov.ua

18 мая в Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной российскими оккупантами на поле. Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба полиции региона.

Это произошло между селами Липовка и Королевка, пострадавших 52-летнего и 48-летнего мужчин с политравмами доставили в больницу в поселке Макаров. 

Полиция открыла уголовное производство по факту инцидента и призывает население деоккупированных территорий быть осторожными, избегать полевых и лесных дорог. 

Это как минимум второй такой случай с мирным населением Бучанского района за неделю. 17 мая в Андреевке на российской мине подорвался тракторист, который работал в поле – трактор наехал на противотанковую мину, еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденной техники. 

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/371931604971162

Контекст:

В марте Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что хаотическое минирование местности, которым занимаются в Украине российские оккупанты, угрожает посевной кампании в отдельных регионах страны. 

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. 

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

ОЗМ-72 – противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения, сообщили в Офисе генпрокурора. Такие мины находили украинские правоохранители и при разминировании в Луганской области в 2020 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская область, минирование, Буча, пострадавшие, разминирование, мины, уголовное производство, мужчины, российские оккупанты
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