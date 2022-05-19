Под Киевом гражданские снова подорвались на российской мине – полиция

Это произошло между селами Липовка и Королевка, пострадавших 52-летнего и 48-летнего мужчин с политравмами доставили в больницу в поселке Макаров.
Полиция открыла уголовное производство по факту инцидента и призывает население деоккупированных территорий быть осторожными, избегать полевых и лесных дорог.
Это как минимум второй такой случай с мирным населением Бучанского района за неделю. 17 мая в Андреевке на российской мине подорвался тракторист, который работал в поле – трактор наехал на противотанковую мину, еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденной техники.
В марте Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что хаотическое минирование местности, которым занимаются в Украине российские оккупанты, угрожает посевной кампании в отдельных регионах страны.
Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.
ОЗМ-72 – противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения, сообщили в Офисе генпрокурора. Такие мины находили украинские правоохранители и при разминировании в Луганской области в 2020 году.