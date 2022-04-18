В МИД опровергли заявление президента Сербии о том, что Украина якобы причастна к сообщениям о минировании самолетов, летающих в РФ

Он назвал обвинения Вучича безосновательными и сказал, что они не соответствуют действительности.

Николенко подчеркнул, что в МИД Украины разочарованы, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным на РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

"Каждый день Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", – сказал спикер МИД.

Вучич 17 апреля в эфире телеканала Pink заявил, что Сербия продолжит полеты в РФ, несмотря на сообщения о минировании рейсов, за которыми, по его словам, стоят две страны: одна – член ЕС, вторая – Украина.