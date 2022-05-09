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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ирпень на 100% поверхностно отработан саперами – мэр

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Ирпень стал городом-героем
Ирпень стал городом-героем
Фото: ЕРА

9 мая мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин показал в Facebook результаты разминирования города саперами.

На видео, которое опубликовал мэр, – сотни боеприпасов разной величины.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно отработано саперами", – написал Маркушин.

Он предупредил, что есть вероятность наткнуться на "подозрительный предмет".

"Если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните", – заявил мэр.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/videos/387145143296308/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

3 мая генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Ирпене найдено 290 тел погибших во время оккупации мирных жителей. 55 "человеческих останков" идентифицированы не были.

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Теги: Россия, война, оккупация, саперы, боеприпасы, минирование, вторжение, Ирпень, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, мэр, Александр Маркушин
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