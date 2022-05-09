Ирпень на 100% поверхностно отработан саперами – мэр

На видео, которое опубликовал мэр, – сотни боеприпасов разной величины.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно отработано саперами", – написал Маркушин.

Он предупредил, что есть вероятность наткнуться на "подозрительный предмет".

"Если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните", – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)