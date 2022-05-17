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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Киевом тракторист подорвался на российской мине

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Тракторист травмирован, сообщили в полиции
Тракторист травмирован, сообщили в полиции
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В селе Андреевка Бучанского района Киевской области на российской мине подорвался тракторист. Об этом пресс-служба полиции региона сообщила в Facebook.

"В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм", – сказано в сообщении. 

Еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденного трактора.

В полиции призвали жителей области избегать полевых дорог в деоккупированных районах и сообщать о подозрительных объектах на линию "102".

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/371044945059828

Контекст:

В марте Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что хаотическое минирование местности, которым занимаются в Украине российские оккупанты, угрожает посевной кампании в отдельных регионах страны.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская область, минирование, Буча, травма, российские оккупанты, Макаров
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