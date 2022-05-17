Под Киевом тракторист подорвался на российской мине

"В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм", – сказано в сообщении.

Еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденного трактора.

В полиции призвали жителей области избегать полевых дорог в деоккупированных районах и сообщать о подозрительных объектах на линию "102".