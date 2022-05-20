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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП рассказали о процессе разминирования в Киевской области

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Тимошенко сказал, что процесс разминирования Киевской области завершен полностью
Тимошенко сказал, что процесс разминирования Киевской области завершен полностью
Фото: ЕРА

Процесс разминирования Киевской области завершен. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 20 мая в ходе брифинга, который обнародован в его Telegram-канале.

"Хорошие новости из Киевщины: полностью завершено разминирование Киевской области", – сказал Тимошенко. 

По его информации, также полностью восстановили электроснабжение в регионе. Эти работы, заявил чиновник, провели за 45 дней вместо запланированных 60. 

Кроме того, в селе Андреевка (Макаровская община Бучанского района) начали ремонт крыш в 50 частных домах. 

"Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет. Территорию полностью очистили от завалов, а с дорог убрали технику. В Мотыжине от вражеского снаряда пострадал лицей, работавший более 50 лет. Заведение планируется восстановить до 1 сентября. Село Мощун сильно пострадало в результате боевых действий и понемногу приходит в себя после их завершения. Уже возобновлено транспортное сообщение с Киевом – восстановили работу автобусы. Но главное – это восстановление жилья. В настоящее время определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения", – рассказал Тимошенко. 

Позже в МВД уточнили: в регионе разминированы только магистральные автодороги, а на полное разминирование уйдет "по крайней мере несколько лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами. 

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог – в Андреевке Бучанского района на этой неделе три человека подорвались на российских минах

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: интернет, Киевская область, электроснабжение, Андреевка, разминирование, мины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты, Макаров
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