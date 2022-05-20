В ОП рассказали о процессе разминирования в Киевской области

"Хорошие новости из Киевщины: полностью завершено разминирование Киевской области", – сказал Тимошенко.

По его информации, также полностью восстановили электроснабжение в регионе. Эти работы, заявил чиновник, провели за 45 дней вместо запланированных 60.

Кроме того, в селе Андреевка (Макаровская община Бучанского района) начали ремонт крыш в 50 частных домах.

"Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет. Территорию полностью очистили от завалов, а с дорог убрали технику. В Мотыжине от вражеского снаряда пострадал лицей, работавший более 50 лет. Заведение планируется восстановить до 1 сентября. Село Мощун сильно пострадало в результате боевых действий и понемногу приходит в себя после их завершения. Уже возобновлено транспортное сообщение с Киевом – восстановили работу автобусы. Но главное – это восстановление жилья. В настоящее время определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения", – рассказал Тимошенко.

Позже в МВД уточнили: в регионе разминированы только магистральные автодороги, а на полное разминирование уйдет "по крайней мере несколько лет".

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