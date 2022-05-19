Шевченко стал первым послом глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины

Об этом 18 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Это очень нужная государству сейчас платформа, которая позволяет, в частности, собирать средства в поддержку Украины. Любой человек в мире – в один клик – может внести свой вклад в нашу победу. Причем по тому направлению, которое считает самым важным. К примеру, оборона и разминирование, медицинская помощь или восстановление страны, – сказал президент. – Уже в начале июня сможем увидеть первое специальное мероприятие в Лондоне с участием Андрея Шевченко в поддержку United24".
Шевченко рассказал в Instagram, что проделал путь от Лондона до Киева, чтобы встретиться лично c Зеленским и "как никогда рад быть здесь, дома".
"Я представляю Украину на международной футбольной арене многие годы. Но сегодня, когда моя страна страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я призываю вас пожертвовать на @u24.gov.ua. Все средства будут направлены на счета Национального банка Украины – вы можете пожертвовать на разминирование Украины, спасти чью-то жизнь через пожертвование на медицинские нужды или построить детский сад или мост", – написал Шевченко.
По его словам, "каждый вклад бесценен, ведь Россия разрушила более 7 тыс. зданий, тысячи километров дорог и ежедневно убивает украинцев". Шевченко призвал "внести вклад в победу Украины" – "в победу свободы, в победу свободного мира".
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Как сообщил Шевченко, первое событие в поддержку United24 состоится 8 июня – благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, его цитирует пресс-центр Офиса президента.
United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.