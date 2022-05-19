Шевченко стал первым послом глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины

Шевченко (справа) рассказал, что проделал путь от Лондона до Киева, чтобы встретиться лично c Зеленским Фото: president.gov.ua

Об этом 18 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Это очень нужная государству сейчас платформа, которая позволяет, в частности, собирать средства в поддержку Украины. Любой человек в мире – в один клик – может внести свой вклад в нашу победу. Причем по тому направлению, которое считает самым важным. К примеру, оборона и разминирование, медицинская помощь или восстановление страны, – сказал президент. – Уже в начале июня сможем увидеть первое специальное мероприятие в Лондоне с участием Андрея Шевченко в поддержку United24".

Шевченко рассказал в Instagram, что проделал путь от Лондона до Киева, чтобы встретиться лично c Зеленским и "как никогда рад быть здесь, дома".

"Я представляю Украину на международной футбольной арене многие годы. Но сегодня, когда моя страна страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я призываю вас пожертвовать на @u24.gov.ua. Все средства будут направлены на счета Национального банка Украины – вы можете пожертвовать на разминирование Украины, спасти чью-то жизнь через пожертвование на медицинские нужды или построить детский сад или мост", – написал Шевченко.

По его словам, "каждый вклад бесценен, ведь Россия разрушила более 7 тыс. зданий, тысячи километров дорог и ежедневно убивает украинцев". Шевченко призвал "внести вклад в победу Украины" – "в победу свободы, в победу свободного мира".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Как сообщил Шевченко, первое событие в поддержку United24 состоится 8 июня – благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

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