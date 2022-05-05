Зеленский объявил о запуске глобальной платформы по сбору средств для Украины

Сделать пожертвование на United24 можно одним кликом из любой страны мира Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Первая ее составляющая – онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины. Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы", – сказал Зеленский.

Сделать пожертвование можно одним кликом из любой страны мира.

United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.

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