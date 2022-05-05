Зеленский объявил о запуске глобальной платформы по сбору средств для Украины

"Первая ее составляющая – онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины. Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы", – сказал Зеленский.
Сделать пожертвование можно одним кликом из любой страны мира.
United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.