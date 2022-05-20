Харьков снова обстреляли, россияне пытаются контратаковать в области – ОВА

По его информации, из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляны Киевский, Салтовский и Алексеевский районы города.

Три человека получили ранения в поселке Шевченково. В пригороде Дергачи снаряд оккупантов попал в частный дом. Обстрелян поселок Русские Тишки.

По словам Синегубова, враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей, пытается проводить контратаки и разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Бои идут возле Терновой и Веселого.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области проинформировала в Facebook, что в поселке Малая Даниловка ночью от вражеского снаряда загорелись шесть гаражей и четыре автомобиля, к утру 20 мая пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

18 мая в эфире национального телемарафона Синегубов заявил, что в Харьков начали массово возвращаться жители. Но по его мнению, город и деоккупированные пригороды еще небезопасны.