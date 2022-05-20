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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков снова обстреляли, россияне пытаются контратаковать в области – ОВА

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В Малой Даниловке сгорели шесть гаражей и четыре автомобиля
В Малой Даниловке сгорели шесть гаражей и четыре автомобиля
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские войска, которые пытаются удержаться на северо-востоке Харьковской области, снова обстреляли Харьков. Об этом 20 мая глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

По его информации, из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляны Киевский, Салтовский и Алексеевский районы города.

Три человека получили ранения в поселке Шевченково. В пригороде Дергачи снаряд оккупантов попал в частный дом. Обстрелян поселок Русские Тишки.

По словам Синегубова, враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей, пытается проводить контратаки и разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Бои идут возле Терновой и Веселого.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области проинформировала в Facebook, что в поселке Малая Даниловка ночью от вражеского снаряда загорелись шесть гаражей и четыре автомобиля, к утру 20 мая пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/377863974383102

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

18 мая в эфире национального телемарафона Синегубов заявил, что в Харьков начали массово возвращаться жители. Но по его мнению, город и деоккупированные пригороды еще небезопасны.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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