В Харьков уже вернулись из эвакуации около 600 тыс. жителей – глава обладминистрации

"Около 600 тыс. людей вернулись в Харьков и продолжают возвращаться. У нас оживают рынки, магазины, начинает открываться малый бизнес. Люди думают, как возобновить работу среднего бизнеса даже в тех условиях, которые мы имеем на сегодняшний день", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что "на севере, северо-востоке области продолжаются активные боевые действия".

"По данным главы ОВА, ежедневно по железной дороге в областной центр прибывает более 2 тыс. человек. Область работает над восстановлением критической инфраструктуры: тепло-, газо-, водо-, электроснабжения. [...] Среди первоочередных задач – обеспечить жильем харьковчан, до сих пор проживающих в метро", – говорится в сообщении.

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Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.