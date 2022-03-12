Глава Киевской ОГА назвал самые опасные направления для выезда из Киева

Житомирская трасса;

Буча – Ирпень – Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

Самые опасные направления:

"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", – говорится в сообщении.

Кулеба сообщил, что продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова и Бородянки.

"Гуманитарная помощь будет направлена во все семь районов Киевщины", – добавили глава ОГА.

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