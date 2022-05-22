"На востоке может погибать от 50 до 100 военных". Зеленский прокомментировал петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из страны

Зеленский: У нас есть определенное количество дней, чтобы рассматривать любую петицию, нравится она мне или нет Фото: EPA

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город", – сказал президент.

По его словам, в большинстве случаев это были не те города, где родились или жили погибшие украинские военные.

"Когда на сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении на востоке. Они защищают наше государство, нашу независимость, о которой все так говорят в мире. Все говорят, но мы лично ее очень сильно чувствуем. И поэтому когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины могли во время военного положения уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Поэтому так вам и отвечу. Это если по-человечески. А если по закону, то у нас есть определенное количество дней, чтобы рассматривать любую петицию, нравится она мне или нет. Потому что закон один для всех", – сказал он.

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Петиция авторства Александра Гуримова была зарегистрирована на сайте президента 18 мая. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.