ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На востоке может погибать от 50 до 100 военных". Зеленский прокомментировал петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из страны

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Зеленский: У нас есть определенное количество дней, чтобы рассматривать любую петицию, нравится она мне или нет
Зеленский: У нас есть определенное количество дней, чтобы рассматривать любую петицию, нравится она мне или нет
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 22 мая прокомментировал петицию с требованием разрешить выезд за границу мужчинам призывного возраста во время военного положения, которая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город", – сказал президент.

По его словам, в большинстве случаев это были не те города, где родились или жили погибшие украинские военные.

"Когда на сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении на востоке. Они защищают наше государство, нашу независимость, о которой все так говорят в мире. Все говорят, но мы лично ее очень сильно чувствуем. И поэтому когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины могли во время военного положения уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Поэтому так вам и отвечу. Это если по-человечески. А если по закону, то у нас есть определенное количество дней, чтобы рассматривать любую петицию, нравится она мне или нет. Потому что закон один для всех", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Петиция авторства Александра Гуримова была зарегистрирована на сайте президента 18 мая. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа.

21 мая Зеленский сообщал, что для защиты территории Украины нужна армия численностью не 250–260 тыс., а намного больше. "Сегодня это 700 тыс. Вы видите результат работы 700 тыс. воюющих людей. 700 тыс. Но это в момент войны", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: мобилизация, петиция, призыв, военное положение, Владимир Зеленский
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