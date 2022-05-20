Советник главы МВД Украины призвал военкоматы не раздавать массово повестки на улицах

"Нужно немного навести порядок в работе военкоматов. Нельзя загребать всех подряд. [...] Эти раздачи [повесток] являются незаконными. Человеку вручают повестку без понимания ситуации. Возможно, у человека трое детей и он не подлежит мобилизации, возможно, он – человек с инвалидностью. То есть как это? Мы на улице встречаем человека и вручаем ему повестку? Это самодеятельность, причем очень позорная, я считаю. Последствием такой мобилизации является большое количество "отказников", которые говорят, что "мы не хотим отправляться на передовую", даже побеги одиночные случаются. Этого надо избегать. Если есть желание пораздавать повестки, я рекомендую это делать на блокпостах, где сидит много вооруженных до зубов космодесантников, раздавать их в так называемых добровольческих формированиях территориальных общин, где тоже организованные сильные ребята, которые хотели с первых дней воевать, но их не взяли", – сказал он.

Андрусив отметил, что около 400 тыс. человек прошли войну в 2014–2015 годах.

"Это огромная армия людей, которые уже были на войне. Я не понимаю, зачем мобилизуют какого-то айтишника, который никогда не воевал и сейчас может поднимать нашу экономику, но в то же время многие атошники, ветераны не задействованы", – сказал он.

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