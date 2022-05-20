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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник главы МВД Украины призвал военкоматы не раздавать массово повестки на улицах

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Андрусив: Нельзя загребать всех подряд
Андрусив: Нельзя загребать всех подряд
Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив считает, что военкоматы должны прекратить раздачу повесток людям на улицах. Об этом он сказал в эфире "24 канала" 19 мая.

"Нужно немного навести порядок в работе военкоматов. Нельзя загребать всех подряд. [...] Эти раздачи [повесток] являются незаконными. Человеку вручают повестку без понимания ситуации. Возможно, у человека трое детей и он не подлежит мобилизации, возможно, он – человек с инвалидностью. То есть как это? Мы на улице встречаем человека и вручаем ему повестку? Это самодеятельность, причем очень позорная, я считаю. Последствием такой мобилизации является большое количество "отказников", которые говорят, что "мы не хотим отправляться на передовую", даже побеги одиночные случаются. Этого надо избегать. Если есть желание пораздавать повестки, я рекомендую это делать на блокпостах, где сидит много вооруженных до зубов космодесантников, раздавать их в так называемых добровольческих формированиях территориальных общин, где тоже организованные сильные ребята, которые хотели с первых дней воевать, но их не взяли", – сказал он.

Андрусив отметил, что около 400 тыс. человек прошли войну в 2014–2015 годах.

"Это огромная армия людей, которые уже были на войне. Я не понимаю, зачем мобилизуют какого-то айтишника, который никогда не воевал и сейчас может поднимать нашу экономику, но в то же время многие атошники, ветераны не задействованы", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле.

18 мая в парламенте зарегистрировали президентские законопроекты о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации в Украине с 25 мая на 90 дней – до 23 августа. Они направлены на рассмотрение комитета Рады.

Зеленский выразил надежду, что парламент Украины в ближайшее время поддержит это решение. "У нашей армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется", – пояснял он. 

Теги: МВД, армия, мобилизация, военкомат, ВСУ, Виктор Андрусив
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