23 мая Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 16 атак оккупантов – штаб Объединенных сил

"Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, среди них 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание Национальной полиции. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере семь гражданских лиц, еще шесть получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что вражеская армия вдоль всей полосы обороны применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберную ствольную артиллерию, танки, минометы разных систем.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – объяснили в ВСУ.

По их данным, в понедельник на Донбассе противник потерял восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники, один военный автомобиль, один беспилотник типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 мая группировка Объединенных сил отбила на Донбассе 11 атак противника, 21 мая – девять атак.