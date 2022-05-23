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ВОЙНА В УКРАИНЕ

23 мая Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 16 атак оккупантов – штаб Объединенных сил

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На одной из локаций бой продолжается, отметили военные
На одной из локаций бой продолжается, отметили военные
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

23 мая по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреляли почти 40 населенных пунктов Донбасса. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, среди них 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание Национальной полиции. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере семь гражданских лиц, еще шесть получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что вражеская армия вдоль всей полосы обороны применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберную ствольную артиллерию, танки, минометы разных систем.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – объяснили в ВСУ.

По их данным, в понедельник на Донбассе противник потерял восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники, один военный автомобиль, один беспилотник типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/376534044501912

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 мая группировка Объединенных сил отбила на Донбассе 11 атак противника, 21 мая – девять атак.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

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