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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ВСУ отбили девять атак россиян, на четырех локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

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Украинцы наносят врагу потери в живой силе и технике
Украинцы наносят врагу потери в живой силе и технике
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

21 мая по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили в Донецкой и Луганской областях девять атак российских оккупантов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня девять атак врага. Еще на четырех локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в субботу были уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и два автомобиля. В небе Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10".

"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на донецком и луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/375139401308043

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, военные, танки, Вооруженные силы Украины, оборона, артиллерия, беспилотники, ВСУ, наступление, война России против Украины, война на Донбассе, миномет
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