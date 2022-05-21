На Донбассе ВСУ отбили девять атак россиян, на четырех локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня девять атак врага. Еще на четырех локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в субботу были уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и два автомобиля. В небе Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10".
"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на донецком и луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.