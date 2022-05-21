На Донбассе ВСУ отбили девять атак россиян, на четырех локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня девять атак врага. Еще на четырех локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в субботу были уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и два автомобиля. В небе Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10".

"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на донецком и луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)