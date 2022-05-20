Столтенберг: Наступление РФ на Донбассе застопорилось. Но нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Потом Россия тоже была вынуждена отойти от Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось. В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго", – сказал генсек.

По его словам, союзники по НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.

"Я думаю, очень опасно слишком много спекулировать. Войны всегда непредсказуемы, но мы должны быть готовы к тому, что они могут продолжаться, и поэтому также должны быть готовы к долгосрочной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины", – заявил Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)