Столтенберг: Наступление РФ на Донбассе застопорилось. Но нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Потом Россия тоже была вынуждена отойти от Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось. В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго", – сказал генсек.
По его словам, союзники по НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.
"Я думаю, очень опасно слишком много спекулировать. Войны всегда непредсказуемы, но мы должны быть готовы к тому, что они могут продолжаться, и поэтому также должны быть готовы к долгосрочной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины", – заявил Столтенберг.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.