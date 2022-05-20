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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Наступление РФ на Донбассе застопорилось. Но нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго

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Столтенберг: Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине
Столтенберг: Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине
Фото: EPA

Наступление РФ на Донбассе "застопорилось", но Россия не отказалась от своих стратегических целей в войне против Украины, поэтому нужно быть готовыми к долгосрочной войне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 мая на пресс-конференции, пишет пресс-служба Альянса.

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Потом Россия тоже была вынуждена отойти от Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось. В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго", – сказал генсек.

По его словам, союзники по НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.

"Я думаю, очень опасно слишком много спекулировать. Войны всегда непредсказуемы, но мы должны быть готовы к тому, что они могут продолжаться, и поэтому также должны быть готовы к долгосрочной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины", – заявил Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, война России против Украины
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