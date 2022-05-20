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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – $5 млрд

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Зеленский: Чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая помощь
Зеленский: Чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая помощь
Фото: president.gov.ua

Ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас составляет $5 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного на YouTube-канале Офиса президента вечером 19 мая.

Глава государства поблагодарил Сенат США за утверждение законопроекта о $40 млрд на помощь Украине.

"Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – $5 млрд. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая помощь. И это для партнеров не просто расходы или подарок – это их вклад в собственную безопасность. Потому что защита Украины означает и их защиту от новых воен и кризисов, которые может спровоцировать Россия. Может, если будет иметь успех в войне против Украины. И поэтому мы все вместе должны обеспечить, чтобы у России в агрессии против нашего государства не было никакого успеха – ни военного, ни экономического, ни какого-либо другого", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В конце апреля Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

13 мая Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что государства – члены "Большой семерки" планируют выделить €30 млрд на помощь Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: экономика, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины
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