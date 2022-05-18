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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Падение экономики Украины при самом оптимистичном сценарии может составить 30% в этом году. Но может быть хуже – НБУ

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В НБУ считают, что быстрое восстановление украинской экономики в 2023 году возможно
В НБУ считают, что быстрое восстановление украинской экономики в 2023 году возможно
Фото: depositphotos.com

Падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий. Об этом заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил в интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 18 мая.

Николайчука попросили прокомментировать макропрогнозы международных аналитиков для Украины.

Топ-менеджер НБУ ответил, что условия, в которых живет Украинское государство, беспрецедентны.

"Я помню, как два года назад директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорила о том, что кризис из-за пандемии COVID-19 такой, какого мир еще не видел. Но оказалось, что для Украины он был на самом деле легкой тренировкой перед настоящим испытанием. Поэтому, собственно, мы видим сейчас такой большой разброс прогнозов падения украинского ВВП в этом году: от -30% у Европейского банка реконструкции и развития до -45% у Всемирного банка", – сказал он.

Николайчук говорит, что у НБУ есть пока только базовый прогноз, который был опубликован в апреле.

"При нашем наиболее оптимистичном сценарии экономика может упасть на треть. Но могут быть сценарии и хуже. Что касается следующего года, мне нравится такой оптимизм специалистов ЕБРР. Может ли реализоваться подобный сценарий? Да, он возможен при выполнении ряда предположений. Одно из них – конечно, завершение военных действий. Второе – это продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров. При таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.

ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, НБУ, ВВП, экономика, ЕБРР, прогноз, война России против Украины, Сергей Николайчук
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