Падение экономики Украины при самом оптимистичном сценарии может составить 30% в этом году. Но может быть хуже – НБУ

Николайчука попросили прокомментировать макропрогнозы международных аналитиков для Украины.

Топ-менеджер НБУ ответил, что условия, в которых живет Украинское государство, беспрецедентны.

"Я помню, как два года назад директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорила о том, что кризис из-за пандемии COVID-19 такой, какого мир еще не видел. Но оказалось, что для Украины он был на самом деле легкой тренировкой перед настоящим испытанием. Поэтому, собственно, мы видим сейчас такой большой разброс прогнозов падения украинского ВВП в этом году: от -30% у Европейского банка реконструкции и развития до -45% у Всемирного банка", – сказал он.

Николайчук говорит, что у НБУ есть пока только базовый прогноз, который был опубликован в апреле.

"При нашем наиболее оптимистичном сценарии экономика может упасть на треть. Но могут быть сценарии и хуже. Что касается следующего года, мне нравится такой оптимизм специалистов ЕБРР. Может ли реализоваться подобный сценарий? Да, он возможен при выполнении ряда предположений. Одно из них – конечно, завершение военных действий. Второе – это продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров. При таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться", – добавил он.

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