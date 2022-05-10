Экономику России ждет самое сильное падение с 1994 года – СМИ

Согласно документу, из-за санкций, введенных США и другими странами, в РФ наступил самый глубокий финансовый кризис за последние 30 лет.
По данным минфина, ВВП России в 2022 году может сократиться на 12%, это самый большой спад с 1994 года. Такое снижение ставит нынешние экономические проблемы на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, отмечает Bloomberg.
В минфине опровергают не только выводы, но и наличие самого прогноза, заявляя, что в полномочия ведомства "не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов".
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, отключили от системы SWIFT несколько российских банков, а также ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против РФ. В частности, от SWIFT будут отключены “Сбербанк России” и два других крупных российских банка. Также ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз уже ввел 8 апреля).