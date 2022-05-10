Экономику России ждет самое сильное падение с 1994 года – СМИ

Сокращение ВВП России на 12% ставит нынешние экономические проблемы на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, отмечает Bloomberg Фото: EPA

Согласно документу, из-за санкций, введенных США и другими странами, в РФ наступил самый глубокий финансовый кризис за последние 30 лет.

По данным минфина, ВВП России в 2022 году может сократиться на 12%, это самый большой спад с 1994 года. Такое снижение ставит нынешние экономические проблемы на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, отмечает Bloomberg.

В минфине опровергают не только выводы, но и наличие самого прогноза, заявляя, что в полномочия ведомства "не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов".