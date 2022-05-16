Если война затянется еще на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов – Марченко

Марченко опасается, что украинская экономика может "столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы упорного прогресса" Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Министр отметил, что перед началом полномасштабной войны экономика Украины росла –были высокие цены на экспорт зерна, железа и стали, хорошо регулируемая банковская отрасль и дефицит государственного бюджета в размере менее 3% ВВП в прошлом году. Госдолг составлял чуть менее 50% ВВП – о таком, по его словам, "многие министры финансов могут только мечтать".

Однако из-за нападения России ВВП Украины сократится, по оценке министерства, на 44%. Таможенные поступления упали примерно до четверти довоенного уровня из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин. Кроме того, украинским военным сейчас платят высокие зарплаты. По словам Марченко, все это приводит к дефициту примерно в $5 млрд ежемесячно.

Дефицит компенсируется, по словам министра, отчасти за счет того, что Нацбанк "печатает больше денег", отчасти с помощью выпуска военных облигаций. Но основной источник должен быть зарубежным, поэтому большую часть дня министр проводит, лоббируя помощь от иностранных правительств.

Однако Марченко опасается, что если война продлится дольше, чем "еще три-четыре месяца", потребуются болезненные меры, в том числе значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов.

"Реальный страх – то, что в последние годы превратилось в довольно [успешную] рыночную экономику со свободным оборотом, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы упорного прогресса", – описывает The Economist впечатления от общения с министром.

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