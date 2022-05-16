ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если война затянется еще на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов – Марченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марченко опасается, что украинская экономика может "столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы упорного прогресса"
Марченко опасается, что украинская экономика может "столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы упорного прогресса"
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Хотя Украина вступила в войну "в хорошей форме" и получает помощь от других государств, если война затянется, правительству придется повышать налоги, заявил министр финансов Сергей Марченко. Об этом он сказал в интервью The Economist, опубликованном 14 мая.

Министр отметил, что перед началом полномасштабной войны экономика Украины росла –были высокие цены на экспорт зерна, железа и стали, хорошо регулируемая банковская отрасль и дефицит государственного бюджета в размере менее 3% ВВП в прошлом году. Госдолг составлял чуть менее 50% ВВП – о таком, по его словам, "многие министры финансов могут только мечтать".

Однако из-за нападения России ВВП Украины сократится, по оценке министерства, на 44%. Таможенные поступления упали примерно до четверти довоенного уровня из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин. Кроме того, украинским военным сейчас платят высокие зарплаты. По словам Марченко, все это приводит к дефициту примерно в $5 млрд ежемесячно.

Дефицит компенсируется, по словам министра, отчасти за счет того, что Нацбанк "печатает больше денег", отчасти с помощью выпуска военных облигаций. Но основной источник должен быть зарубежным, поэтому большую часть дня министр проводит, лоббируя помощь от иностранных правительств.

Однако Марченко опасается, что если война продлится дольше, чем "еще три-четыре месяца", потребуются болезненные меры, в том числе значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов.

"Реальный страх – то, что в последние годы превратилось в довольно [успешнуюрыночную экономику со свободным оборотом, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы упорного прогресса", – описывает The Economist впечатления от общения с министром. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

По словам Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.

Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.

Теги: налоги, ВВП, экономика, дефицит, война России против Украины, финансы, национализация, Сергей Марченко, расходы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105669)
2
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (98987)
3
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (37124)
4
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36021)
5
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34439)
6
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27583)
7
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26341)
8
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (22591)
 
 
 
 