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Восстановление возмещения НДС даст мощный импульс для развития экономики – эксперт

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Александр Каленков: Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения
Александр Каленков: Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения
Фото: Александр Каленков / Facebook

Разблокирование Верховной Радой процедуры возмещения НДС – это шаг, который позволит экономике Украины быстрее восстановиться. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя в своем Facebook принятый Радой закон о налоговых изменениях.

"Из-за остановки возмещения НДС с начала марта предприятия горно-металлургического комплекса не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, что приводит к вынужденному сокращению закупок сырья, материалов и услуг, необходимых для производственного процесса. А от этого страдают тысячи их подрядчиков и сотни тысяч занятых в ГМК и смежных отраслях работников, в конце концов, потери несет бюджет Украины", – написал Каленков.

Он объяснил, что принятый парламентом законопроект позволяет продолжить начатые еще до войны документальные проверки налоговой отчетности, устанавливает сроки возмещения НДС за период с февраля 2022 года и предусматривает другие корректировки законодательства, необходимые для перезапуска возмещения НДС экспортерам.

"Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения, а Министерство финансов со своей стороны не будет медлить с урегулированием бюрократических преград. Принятие этих решений даст мощный импульс восстановлению производства и увеличению валютных поступлений от экспорта металлопродукции, а следовательно, и укреплению страдающей от рашистского нашествия экономики Украины", – подытожил Каленков.

https://www.facebook.com/akalenkov/posts/423049253154091

Контекст:

Возмещение НДС экспортерам было заблокировано в апреле этого года. Из-за этого предприятия лишились доступа к 20% оборотных средств и были вынуждены сокращать объемы производства. Европейская бизнес-ассоциация призывала власти как можно скорее решить эту проблему, писал "Цензор.НЕТ".

Верховная Рада 12 мая приняла в целом законопроект №7360, который возобновляет работу системы электронного администрирования НДС.

Теги: налоги, экономика, бизнес, НДС, законопроект, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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