Восстановление возмещения НДС даст мощный импульс для развития экономики – эксперт

"Из-за остановки возмещения НДС с начала марта предприятия горно-металлургического комплекса не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, что приводит к вынужденному сокращению закупок сырья, материалов и услуг, необходимых для производственного процесса. А от этого страдают тысячи их подрядчиков и сотни тысяч занятых в ГМК и смежных отраслях работников, в конце концов, потери несет бюджет Украины", – написал Каленков.

Он объяснил, что принятый парламентом законопроект позволяет продолжить начатые еще до войны документальные проверки налоговой отчетности, устанавливает сроки возмещения НДС за период с февраля 2022 года и предусматривает другие корректировки законодательства, необходимые для перезапуска возмещения НДС экспортерам.

"Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения, а Министерство финансов со своей стороны не будет медлить с урегулированием бюрократических преград. Принятие этих решений даст мощный импульс восстановлению производства и увеличению валютных поступлений от экспорта металлопродукции, а следовательно, и укреплению страдающей от рашистского нашествия экономики Украины", – подытожил Каленков.