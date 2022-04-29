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Замглавы Гостаможслужбы рассказал о последствиях упрощенного оформления ввоза машин

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Александр Щуцкий: Волонтерам стало труднее ввозить гуманитарную помощь
Александр Щуцкий: Волонтерам стало труднее ввозить гуманитарную помощь
Фото: Александр Щуцкий / Facebook

Упрощенное таможенное оформление ввоза автомобилей в Украину негативно сказалось на темпах движения гуманитарных грузов, рассказал в интервью закарпатскому телеканалу "Tv21 Унгвар" первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

Он отметил, что принятый 24 марта закон об упрощенном таможенном оформлении товаров и транспортных средств был задуман для того, чтобы экономика страны работала в условиях военного положения без сбоев.

"Однако сейчас видим тенденцию к массовому ввозу в Украину транспортных средств. Наши партнеры не понимают этого. Ведь пока они собирают для нашей страны гуманитарную помощь, мы ввозим в большом количестве автомобили, в том числе дорогостоящие. В этот закон будут вноситься изменения", – уверен Щуцкий.

Замглавы таможни добавил, что его ведомство видит основной задачей ускорение поступления гуманитарных грузов в Украину, поэтому и Кабмин, и парламент рассматривают возможность отмены или ограничения норм данного закона. 

"Если до недавнего времени по договоренностям со смежными странами были отдельные очереди для гуманитарных грузов и для товарной группы, то после того, как в большом количестве в Украину поехали транспортные средства, изменилось отношение к ситуации у соседних стран и снова появилась одна очередь. Поэтому волонтерам стало труднее ввозить гуманитарную помощь", – добавил он.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Теги: Верховная Рада, транспорт, автомобили, экономика, таможня, доходы, акциз, гуманитарная помощь, НДС, пошлины, законопроект, очереди, Александр Щуцкий
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