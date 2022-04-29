Замглавы Гостаможслужбы рассказал о последствиях упрощенного оформления ввоза машин

Он отметил, что принятый 24 марта закон об упрощенном таможенном оформлении товаров и транспортных средств был задуман для того, чтобы экономика страны работала в условиях военного положения без сбоев.

"Однако сейчас видим тенденцию к массовому ввозу в Украину транспортных средств. Наши партнеры не понимают этого. Ведь пока они собирают для нашей страны гуманитарную помощь, мы ввозим в большом количестве автомобили, в том числе дорогостоящие. В этот закон будут вноситься изменения", – уверен Щуцкий.

Замглавы таможни добавил, что его ведомство видит основной задачей ускорение поступления гуманитарных грузов в Украину, поэтому и Кабмин, и парламент рассматривают возможность отмены или ограничения норм данного закона.

"Если до недавнего времени по договоренностям со смежными странами были отдельные очереди для гуманитарных грузов и для товарной группы, то после того, как в большом количестве в Украину поехали транспортные средства, изменилось отношение к ситуации у соседних стран и снова появилась одна очередь. Поэтому волонтерам стало труднее ввозить гуманитарную помощь", – добавил он.