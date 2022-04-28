В Раде предложили вернуть налоги на ввоз авто и отменить некоторые другие льготы

"Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, в ближайшее время рассмотрим", – прокомментировал он перспективы данного законопроекта.
Согласно пояснительной записке (.pdf), законопроект предлагает:
В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение:
Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.
Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.