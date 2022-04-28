В Раде предложили вернуть налоги на ввоз авто и отменить некоторые другие льготы

"Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, в ближайшее время рассмотрим", – прокомментировал он перспективы данного законопроекта.

Согласно пояснительной записке (.pdf), законопроект предлагает:

установить возможность и порядок оформления возмещения сумм НДС облигациями внутреннего государственного займа;

урегулировать некоторые вопросы благотворительной помощи;

увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3%;

урегулировать вопрос проведения камеральных проверок на период действия военного, чрезвычайного положения;

урегулировать вопрос учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога III группы.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога I, II и III групп;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.