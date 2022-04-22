"Укрметаллургпром": Власти должны предусмотреть возмещение НДС экспортерам, чтобы они могли возрождать экономику Украины

"Государство прекратило возмещение НДС экспортерам, в частности металлургам и горнякам. Речь идет о более чем 10 млрд грн по всей отрасли. Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, в то время как поставщики сырья, материалов и услуг, необходимых для производства, требуют полной предоплаты с учетом военного положения в стране. Как следствие, бизнес вынужден сокращать объемы закупок. Следовательно, увеличение производства и экспорта значительно усложняется", – объясняет он.

Каленков подчеркнул, что как работающие, так и временно неработающие предприятия ГМК сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочие места и платить зарплаты. Кроме того, с первых дней российского вторжения в Украину предприятия оказывают финансовую и материальную поддержку ВСУ, организуют эвакуацию населения, закупают и осуществляют доставку гуманитарной помощи.

"Украинские власти, в частности первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, часто подчеркивают необходимость возрождения бизнеса на неоккупированных территориях ради наполнения бюджета. Возмещение НДС в полном объеме позволит возобновить производство, а соответственно – увеличить экспорт продукции. Так, металлурги и горняки смогут оказывать нашим воинам и населению еще больше помощи, а Украина получит больше налогов и валютных поступлений, необходимых для восстановления экономики и нашей победы над российским агрессором", – резюмировал глава "Укрметаллургпрома".