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"Укрметаллургпром": Власти должны предусмотреть возмещение НДС экспортерам, чтобы они могли возрождать экономику Украины

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Александр Каленков: Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств
Александр Каленков: Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств
Фото: Александр Каленков / Facebook

Украинские предприятия горно-металлургического комплекса столкнулись с нехваткой оборотных средств, вызванной блокировкой возмещения НДС. Поэтому они не могут возобновлять производство в довоенных объемах, а тем более – его наращивать, чтобы возродить экономику Украины. Об этом заявил в своем Facebook президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Государство прекратило возмещение НДС экспортерам, в частности металлургам и горнякам. Речь идет о более чем 10 млрд грн по всей отрасли. Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, в то время как поставщики сырья, материалов и услуг, необходимых для производства, требуют полной предоплаты с учетом военного положения в стране. Как следствие, бизнес вынужден сокращать объемы закупок. Следовательно, увеличение производства и экспорта значительно усложняется", – объясняет он.

Каленков подчеркнул, что как работающие, так и временно неработающие предприятия ГМК сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочие места и платить зарплаты. Кроме того, с первых дней российского вторжения в Украину предприятия оказывают финансовую и материальную поддержку ВСУ, организуют эвакуацию населения, закупают и осуществляют доставку гуманитарной помощи.

"Украинские власти, в частности первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, часто подчеркивают необходимость возрождения бизнеса на неоккупированных территориях ради наполнения бюджета. Возмещение НДС в полном объеме позволит возобновить производство, а соответственно – увеличить экспорт продукции. Так, металлурги и горняки смогут оказывать нашим воинам и населению еще больше помощи, а Украина получит больше налогов и валютных поступлений, необходимых для восстановления экономики и нашей победы над российским агрессором", – резюмировал глава "Укрметаллургпрома".

https://www.facebook.com/akalenkov/posts/407159978076352

Контекст:

Из-за нападения России Украина потеряла уже около трети металлургического производства, сообщал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Теги: налоги, НДС, металлургия, финансы, Укрметаллургпром, Александр Каленков, Юлия Свириденко
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