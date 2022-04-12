В Днепропетровской области запустили еще одно металлургическое производство – ОВА

В цех вышли все сотрудники, которые работают в три смены. "Мощности загружены на 100%", – говорится в сообщении.
По словам начальника цеха, завод уже получил заказы от украинских предприятий.
"Имеем все необходимые материалы, энергетические ресурсы", – рассказал он.
Замдиректора предприятия добавил, что все необходимые логистические вопросы решаются, завод работает в тесной кооперации с другими предприятиями региона.
"В целом в области работают 20 из 22 крупных промышленных предприятий, из них 14 – металлургических", – отмечается на сайте ОВА.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что в Запорожье большинство крупных государственных и частных промышленных предприятий, обеспечивающих экономику региона, уже также возобновили работу.