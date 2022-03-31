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Запорожский литейно-механический завод частично возобновил свою работу

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Приоритетное право трудоустройства на открытые вакансии дефицитных профессий ЗЛМЗ предоставляет эвакуированным из Мариуполя специалистам
Приоритетное право трудоустройства на открытые вакансии дефицитных профессий ЗЛМЗ предоставляет эвакуированным из Мариуполя специалистам
Фото: zlmz.com.ua

Группа "Метинвест" 30 марта сообщила, что приняла решение о выводе из режима консервации основного оборудования Запорожского литейно-механического завода (ЗЛМЗ). Об этом идет речь в заявлении на сайте предприятия.

"Надежный тыл не менее важен, чем устойчивый и сильный фронт. Мы понимаем, что победа Украины невозможна без экономического постоянства, наша работа – это лучшее поддержание национальной экономики. Мы имеем все основания для возобновления работы: военная ситуация в Запорожье контролируема, мы получили как стандартные заказы, так и уникальные запросы от клиентов, поэтому сейчас прилагаем максимальные усилия для их выполнения", – цитирует пресс-служба и.о. генерального директора ЗЛМЗ Игоря Долгозвяго.

В компании сообщили, что завод возобновил работу главных подразделений. Это механический цех, цех металлоконструкций, а также отделение производства фасонного литья.

"Сейчас на Запорожском литейно-механическом заводе планируют производить и восстанавливать детали для предприятий "Метинвеста" – "Запорожстали", "Каметстали", "Метинвест Покровскуголь" и горнообогатительных комбинатов группы "Метинвест". Также предприятие овладевает производством новых видов продукции – запчастей для карьерной и грузоподъемной автомобильной техники. Рабочие смены для сотрудников скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом, а также их бесплатное питание в столовых в течение смены", – подчеркнули на ЗЛМЗ.

Приоритетное право трудоустройства на открытые вакансии дефицитных профессий предприятие предоставляет эвакуированным из Мариуполя специалистам. 

"Отметим, сотрудники Запорожского литейно-механического завода в качестве волонтеров присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье с первых дней его создания. Они принимают участие в приеме, сортировке и формировании грузов с гуманитарной помощью. Кроме того, они вместе с коллегами с других запорожских предприятий "Метинвеста" координируют прием вынужденных переселенцев на социальных объектах компании в Запорожье, оказывают всю необходимую помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за нападения России Украина потеряла уже около трети металлургического производства, сообщал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков. "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" – еще два завода "Метинвеста" – находятся в осажденном Россией Мариуполе, они переведены в режим горячей консервации. Такое же решение приняли и для "Запорожстали", расположенной в Запорожье.

Теги: Запорожье, война, экономика, промышленность, трудоустройство, война России против Украины
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