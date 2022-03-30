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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" организовал двухступенчатую систему предоставления помощи

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Из-за российского вторжения свои дома покинули около 10 млн украинцев
Из-за российского вторжения свои дома покинули около 10 млн украинцев
Фото: EPA

Группа компаний "Метинвест" организовала двухступенчатую систему предоставления гуманитарной помощи, рассказал гендиректор группы Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас есть гуманитарный хаб, который мы открыли на базе "Метинвест Польша". "Метинвест" совместно с ДТЭК, в координации с фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется и отправляется в Запорожье – в гуманитарный штаб на базе "Запорожстали", где она сортируется, укладывается в наборы и отправляется в города, куда мы можем ее доставить", – сказал гендиректор группы "Метинвест".

По его словам, в первую очередь помощь получают города, находящиеся в блокаде, это Пологи, Энергодар, Бердянск, где помощь раздавали переселенцам из Мариуполя.

"Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости – продукты длительного хранения, медицинские товары, еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в Запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс. тонн помощи", – заявил Рыженков.

Контекст:

По данным ООН на 18 марта, свои дома из-за вторжения России в Украину покинули около 10 млн человек. Часть украинцев – около 6,5 человек – переехали в более безопасные районы на западе страны, более 3 млн покинули Украину.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Мариуполь, Метинвест, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Юрий Рыженков
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