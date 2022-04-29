Рада не будет отменять льготы на нефтепродукты

"Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина, – пока ничего не будет меняться", – написал он.
Позже Железняк сообщил, что профильный комитет рекомендовал Раде принять доработанный законопроект №7311.
Депутат уточнил, что комитет одобрил отмену льгот на ввоз автомобилей (разрешен только льготный импорт полноприводных внедорожников старше 2017 года для нужд армии) и льготы для компаний, которые платят налоги по упрощенной схеме.
Также законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 3%. Возможность отсрочить уплату налогов на срок до шести месяцев после окончания военного положения оставили только для компаний, которые находятся в зоне ведения боевых действий, добавил депутат.
17 марта Верховная Рада отменила акцизный сбор на топливо и снизила НДС с 20 до 7%. В правительстве подчеркивали, что это позволило снизить стоимость литра бензина на 5–7 грн, а также ликвидировать дефицит.
24 апреля в парламент был внесен законопроект №7311, которым предлагалось отменить льготы, введенные после российского вторжения (в том числе на топливо). В пояснительной записке к документу говорится, что только за первую неделю действия закона бюджет недополучил 767 млн грн.
Как пишет "Интерфакс-Украина", в случае отмены льготы эксперты прогнозируют подорожание горючего на 10–12 грн/л и его дефицит.