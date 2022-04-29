Рада не будет отменять льготы на нефтепродукты

В Раде решили не отменять льготы на нефтепродукты Фото: EPA

"Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина, – пока ничего не будет меняться", – написал он.

Позже Железняк сообщил, что профильный комитет рекомендовал Раде принять доработанный законопроект №7311.

Депутат уточнил, что комитет одобрил отмену льгот на ввоз автомобилей (разрешен только льготный импорт полноприводных внедорожников старше 2017 года для нужд армии) и льготы для компаний, которые платят налоги по упрощенной схеме.

Также законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 3%. Возможность отсрочить уплату налогов на срок до шести месяцев после окончания военного положения оставили только для компаний, которые находятся в зоне ведения боевых действий, добавил депутат.