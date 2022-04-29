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Рада не будет отменять льготы на нефтепродукты

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В Раде решили не отменять льготы на нефтепродукты
В Раде решили не отменять льготы на нефтепродукты
Фото: EPA

Верховная Рада Украины не планирует отменять льготное налогообложение продажи нефтепродуктов во время действия военного положения. О том, что поправка об отмене льгот удалена из законопроекта №7311, сообщил в Telegram 29 апреля нардеп от "Голоса", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина, – пока ничего не будет меняться", – написал он.

Позже Железняк сообщил, что профильный комитет рекомендовал Раде принять доработанный законопроект №7311.

Депутат уточнил, что комитет одобрил отмену льгот на ввоз автомобилей (разрешен только льготный импорт полноприводных внедорожников старше 2017 года для нужд армии) и льготы для компаний, которые платят налоги по упрощенной схеме.

Также законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 3%. Возможность отсрочить уплату налогов на срок до шести месяцев после окончания военного положения оставили только для компаний, которые находятся в зоне ведения боевых действий, добавил депутат.

Контекст:

17 марта Верховная Рада отменила акцизный сбор на топливо и снизила НДС с 20 до 7%. В правительстве подчеркивали, что это позволило снизить стоимость литра бензина на 5–7 грн, а также ликвидировать дефицит.

24 апреля в парламент был внесен законопроект №7311, которым предлагалось отменить льготы, введенные после российского вторжения (в том числе на топливо). В пояснительной записке к документу говорится, что только за первую неделю действия закона бюджет недополучил 767 млн грн.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в случае отмены льготы эксперты прогнозируют подорожание горючего на 10–12 грн/л и его дефицит.

Теги: Верховная Рада, Украина, бензин, льготы, акциз, НДС, пошлины, парламент, законопроект, нефтепродукты, евробляхи, Ярослав Железняк
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