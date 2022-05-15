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Шмыгаль о затратах на органы власти в условиях войны: Все, от чего можно отказаться, – мы отказываемся

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Шмыгаль назвал основные затраты во время войны
Шмыгаль назвал основные затраты во время войны
Фото: kmu.gov.ua

После масштабного вторжения российских войск в Украине сократили затраты на деятельность Кабинета Министров, Офиса президента, Верховной Рады. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что на эти органы власти затраты, в том числе на выплату зарплаты, сократились примерно на 10%.

"Будем эту тенденцию продолжать в случае необходимости, потому что война. Мы будем видеть, как движется наполнение бюджета, мы будем видеть, какой будет минимальная необходимость сегодня, чтобы обеспечить людям покупку продуктов питания, покупку медикаментов", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что еда и лекарства – это основные затраты во время войны, все остальное должно быть направлено на армию, на защиту родины.

"Все, от чего можно отказаться, – мы отказываемся, все сокращаем и и все перенаправляем – не просто сокращаем – на наши Вооруженные силы, на нужды армии, обороны Украины", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

В интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 мая, Шмыгаль объявил, что экономика Украины адаптировалась к войне.

Теги: Россия, зарплата, война, экономика, бюджет, лекарства, продукты, вторжение, война России против Украины, выплаты, финансы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, еда
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