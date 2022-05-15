Шмыгаль о затратах на органы власти в условиях войны: Все, от чего можно отказаться, – мы отказываемся

Он отметил, что на эти органы власти затраты, в том числе на выплату зарплаты, сократились примерно на 10%.
"Будем эту тенденцию продолжать в случае необходимости, потому что война. Мы будем видеть, как движется наполнение бюджета, мы будем видеть, какой будет минимальная необходимость сегодня, чтобы обеспечить людям покупку продуктов питания, покупку медикаментов", – сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что еда и лекарства – это основные затраты во время войны, все остальное должно быть направлено на армию, на защиту родины.
"Все, от чего можно отказаться, – мы отказываемся, все сокращаем и и все перенаправляем – не просто сокращаем – на наши Вооруженные силы, на нужды армии, обороны Украины", – объяснил Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
В интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 мая, Шмыгаль объявил, что экономика Украины адаптировалась к войне.