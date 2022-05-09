"Экономика адаптировалась к войне". Шмыгаль сказал, какой месяц был для Украины самым тяжелым во время войны

"Апрель был действительно самым тяжелым, потому что экономика адаптировалась к войне. Более 32% предприятий полностью прекратили свою деятельность. На сегодня же эта цифра меньше – уже 17%", – сказал он.

По данным премьера, в марте "немного было проседание" выполнения бюджета, а "сейчас налоговые сборы превышают план".

"Фактически предприятия выполняют тот налоговый план, который мы ожидали даже до войны. И это положительный момент в том, как мы прошли и апрель, и как мы сейчас заходим в май. Мы пока что не выполняем довоенные поступления по таможне, потому что сознательно отказались от сбора таможенных платежей, НДС. Мы открыли таможню полностью для того, чтобы гуманитарная помощь, оружие, продукты питания – все въезжало в Украину беспрепятственно", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что сложность военных месяцев – апреля, мая, июня – заключается в том, что "сумма средств, которая нужна стране для выживания во время войны, значительно, драматически превышает бюджет мирного времени".

"Потребности оценены нашим Министерством экономики и подтверждены МВФ (Международным валютным фондом. – "ГОРДОН") и Всемирным банком на уровне дефицита бюджета в размере $4,5–5 млрд в месяц. Сюда входят поставка оружия, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка. Сейчас у нас начинаются новые вызовы – это разминирование и восстановительные работы. Мы выделили уже 1,6 млрд грн на восстановление в освобожденных областях и территориях, будем продолжать это делать. Это только на первоочередное восстановление: очистка дорог, разбор завалов, ремонт окон и крыш. Даже эти вещи стоят очень дорого. Полноценное восстановление будет намного дороже", – считает Шмыгаль.

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