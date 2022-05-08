С 24 февраля Украина получила в помощь от союзников оружия и финансов более чем на $12 млрд – Шмыгаль

"Это средства от союзников Украины, которые помогают нам защищать нашу свободу и противостоять агрессии России. Украинский народ чувствует солидарность стран ЕС и всего цивилизованного мира", – сказал премьер.
Он подчеркнул, что победа Украины будет не только на поле боя – "окончательная победа наступит, когда Украина станет членом Европейского Союза, состоятельным и развитым государством". Шмыгаль отметил, что помощь объединенной Европы очень важна в этом вопросе.
"Все наши союзники выражают свою готовность помогать Украине с восстановлением после нашей победы. Украинское правительство уже сейчас формирует новое видение развития нашего государства и трансформацию экономики", – заявил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, были определены десять основных секторов и форматов будущего Плана восстановления Украины. Ключевой из них – это членство в Европейском Союзе. Также это развитие ВПК, энергетическая независимость, дерегулирование и минимальное вмешательство государства в работу бизнеса, поддержка переработки, климатическая модернизация.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд. Украина завершила апрель с дефицитом госбюджета в 125 млрд грн, сообщили в Минфине.
Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считают в Минэкономики.