С 24 февраля Украина получила в помощь от союзников оружия и финансов более чем на $12 млрд – Шмыгаль

"Это средства от союзников Украины, которые помогают нам защищать нашу свободу и противостоять агрессии России. Украинский народ чувствует солидарность стран ЕС и всего цивилизованного мира", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что победа Украины будет не только на поле боя – "окончательная победа наступит, когда Украина станет членом Европейского Союза, состоятельным и развитым государством". Шмыгаль отметил, что помощь объединенной Европы очень важна в этом вопросе.

"Все наши союзники выражают свою готовность помогать Украине с восстановлением после нашей победы. Украинское правительство уже сейчас формирует новое видение развития нашего государства и трансформацию экономики", – заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, были определены десять основных секторов и форматов будущего Плана восстановления Украины. Ключевой из них – это членство в Европейском Союзе. Также это развитие ВПК, энергетическая независимость, дерегулирование и минимальное вмешательство государства в работу бизнеса, поддержка переработки, климатическая модернизация.