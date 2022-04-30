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Цена на газ для людей и критически важных предприятий останется без изменений – Шмыгаль

Шмыгаль: Тарифы для людей не должны расти. Но мы призываем украинцев платить за коммунальные услуги
Шмыгаль: Тарифы для людей не должны расти. Но мы призываем украинцев платить за коммунальные услуги
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 апреля, сообщается на сайте Кабмина.

Он подчеркнул, что стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей государства.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – сказал премьер. 

Отдельным решением Кабмин рекомендовал местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – сказал Шмыгаль. 

Контекст:

16 апреля президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц расти не будут.

Он также обещал общинам, которые принимают украинских переселенцев, компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.

Теги: Кабинет Министров, газ, цены, тарифы, Денис Шмыгаль, цена на газ, Кабмин
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