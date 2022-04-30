Цена на газ для людей и критически важных предприятий останется без изменений – Шмыгаль

Шмыгаль: Тарифы для людей не должны расти. Но мы призываем украинцев платить за коммунальные услуги Фото: kmu.gov.ua

Он подчеркнул, что стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей государства.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – сказал премьер.

Отдельным решением Кабмин рекомендовал местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – сказал Шмыгаль.