Цена на газ для людей и критически важных предприятий останется без изменений – Шмыгаль

Он подчеркнул, что стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей государства.
"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – сказал премьер.
Отдельным решением Кабмин рекомендовал местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.
"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – сказал Шмыгаль.
16 апреля президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц расти не будут.
Он также обещал общинам, которые принимают украинских переселенцев, компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.