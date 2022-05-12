Украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала вторжения РФ – Международная организация труда

По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, это число может вырасти до 7 млн.
"Если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 млн рабочих мест", – считают в организации.
В отчете отмечается, что украинская экономика серьезно пострадала от российской агрессии. С 24 февраля более 5,23 млн беженцев бежали в соседние страны, среди них около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5%, или 1,2 млн человек, ранее работали и потеряли рабочие места или уволились.
Отмечается, что война в Украине может привести к ухудшению ситуации на рынке труда в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.
"Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них", – говорится в отчете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины с 24 февраля. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехало уже 1,6 млн человек.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
7 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.