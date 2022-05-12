ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала вторжения РФ – Международная организация труда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Война в Украине может ухудшить ситуацию на рынке труда и в других странах Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, считают аналитики
Война в Украине может ухудшить ситуацию на рынке труда и в других странах – Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, считают аналитики
Фото: EPA

Украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом говорится в отчете Международной организации труда, опубликованном 11 мая.

По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, это число может вырасти до 7 млн.

"Если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 млн рабочих мест", – считают в организации. 

В отчете отмечается, что украинская экономика серьезно пострадала от российской агрессии. С 24 февраля более 5,23 млн беженцев бежали в соседние страны, среди них около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5%, или 1,2 млн человек, ранее работали и потеряли рабочие места или уволились.

Отмечается, что война в Украине может привести к ухудшению ситуации на рынке труда в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

"Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них", – говорится в отчете. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины с 24 февраля. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехало уже 1,6 млн человек.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

7 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.

Теги: безработица, экономика, беженцы, война России против Украины, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Я верю только одной личности. Она действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (109689)
2
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (82058)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (72304)
4
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (43524)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (42438)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30501)
7
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (30430)
8
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (28181)
 
 
 
 