Украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала вторжения РФ – Международная организация труда

Война в Украине может ухудшить ситуацию на рынке труда и в других странах – Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, считают аналитики Фото: EPA

По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, это число может вырасти до 7 млн.

"Если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 млн рабочих мест", – считают в организации.

В отчете отмечается, что украинская экономика серьезно пострадала от российской агрессии. С 24 февраля более 5,23 млн беженцев бежали в соседние страны, среди них около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5%, или 1,2 млн человек, ранее работали и потеряли рабочие места или уволились.

Отмечается, что война в Украине может привести к ухудшению ситуации на рынке труда в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

"Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них", – говорится в отчете.

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По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины с 24 февраля. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехало уже 1,6 млн человек.