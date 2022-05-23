Оккупанты устроили бойню на Донбассе и пытаются уничтожить там буквально все живое – Зеленский

Зеленский: Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные Фото: president.gov.ua

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских воинов, удерживающих позиции и "имеющих храбрость контратаковать". Отдельно он упомянул морских пехотинцев, так как сегодня в Украине отмечают День морской пехоты.

"В этой войне – и с 24 февраля, и с 2014 года – морские пехотинцы проявили себя очень храбро. Они были среди подразделений, которые героически обороняли Мариуполь. Они участвовали во многих важных сражениях", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что сегодня вручил ордена "Золотая звезда" украинским военным, а также родным героев, отмеченных этой наградой посмертно. Среди них была сестра матроса Виталия Скакуна – сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб, выполняя боевое задание на юге Украины. "Благодаря его мужеству и героизму удалось существенно задержать наступление превосходящих сил врага и спасти сотни жизней наших военных", – сказал президент.

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