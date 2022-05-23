ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты устроили бойню на Донбассе и пытаются уничтожить там буквально все живое – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные
Зеленский: Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные
Фото: president.gov.ua

Самая тяжелая ситуация на фронте сейчас – в районе Бахмута Донецкой области, Попасной и Северодонецка Луганской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 23 мая в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских воинов, удерживающих позиции и "имеющих храбрость контратаковать". Отдельно он упомянул морских пехотинцев, так как сегодня в Украине отмечают День морской пехоты. 

"В этой войне – и с 24 февраля, и с 2014 года – морские пехотинцы проявили себя очень храбро. Они были среди подразделений, которые героически обороняли Мариуполь. Они участвовали во многих важных сражениях", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что сегодня вручил ордена "Золотая звезда" украинским военным, а также родным героев, отмеченных этой наградой посмертно. Среди них была сестра матроса Виталия Скакуна – сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб, выполняя боевое задание на юге Украины. "Благодаря его мужеству и героизму удалось существенно задержать наступление превосходящих сил врага и спасти сотни жизней наших военных", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Зеленский подчеркивал, что Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Донбасс, Северодонецк, Попасная, морская пехота, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Восток Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (104954)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (37958)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (37239)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29250)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (27820)
6
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (22660)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16764)
8
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (16265)
 
 
 
 