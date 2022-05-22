Потери российских оккупантов в Украине превысили 29 тыс. человек личного состава – Генштаб ВСУ

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 мая ориентировочно составили около 29 050 (+200) человек (ликвидировано).

Также, по данным ВСУ, захватчики потеряли:

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на бахмутском направлении", – отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".