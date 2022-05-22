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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери российских оккупантов в Украине превысили 29 тыс. человек личного состава – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ уничтожили семь российских танков
За сутки ВСУ уничтожили семь российских танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

За последние сутки открытого вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 200 человек личного состава, проинформировал 22 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 мая ориентировочно составили около 29 050 (+200) человек (ликвидировано).

Также, по данным ВСУ, захватчики потеряли:

  • танки ‒ 1285 (+7 за сутки);
  • боевые бронированные машины ‒ 3141 (+25);
  • артиллерийские системы – 599 (+3);
  • реактивные системы залпового огня – 201;
  • средства противовоздушной обороны – 93;
  • самолеты – 204;
  • вертолеты – 170 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
  • крылатые ракеты – 107 (+3);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2194 (+16);
  • специальная техника – 43.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на бахмутском направлении", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/322519180061167

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Теги: Россия, автомобили, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, вертолет, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, потери России, российские оккупанты
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