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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты рвались к Северодонецку сразу с четырех направлений, получили отпор и отошли – Гайдай

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Гайдай показал разрушенный оккупантами мост
Гайдай показал разрушенный оккупантами мост
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты с нескольких сторон пытались атаковать город Северодонецк Луганской области. Об этом 22 мая сообщил в Telegram председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились", – написал он.

По данным главы ОВА, в Северодонецке за сутки повреждено в результате обстрелов семь домов. Разрушения жилого фонда есть и в других городах Луганской области: в Лисичанске, Тошковке и Нырковом – по пять, во Врубовке – четыре, в Горском и Золотом – по три, в Приволье – два.

"Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста поблизости от железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера [в Северодонецке] были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: СБУ, Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Горское, вторжение, Сергей Гайдай, Золотое, Тошковка, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Приволье, российские оккупанты
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