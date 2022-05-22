Оккупанты рвались к Северодонецку сразу с четырех направлений, получили отпор и отошли – Гайдай

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились", – написал он.

По данным главы ОВА, в Северодонецке за сутки повреждено в результате обстрелов семь домов. Разрушения жилого фонда есть и в других городах Луганской области: в Лисичанске, Тошковке и Нырковом – по пять, во Врубовке – четыре, в Горском и Золотом – по три, в Приволье – два.

"Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста поблизости от железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера [в Северодонецке] были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", – объяснил Гайдай.

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