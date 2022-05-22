Оккупанты рвались к Северодонецку сразу с четырех направлений, получили отпор и отошли – Гайдай

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились", – написал он.
По данным главы ОВА, в Северодонецке за сутки повреждено в результате обстрелов семь домов. Разрушения жилого фонда есть и в других городах Луганской области: в Лисичанске, Тошковке и Нырковом – по пять, во Врубовке – четыре, в Горском и Золотом – по три, в Приволье – два.
"Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста поблизости от железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера [в Северодонецке] были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.