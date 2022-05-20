ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк за один день погибло 13 человек – глава Луганской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе боевых действий "разрушаются и выгорают дома", отметил Гайдай
В ходе боевых действий "разрушаются и выгорают дома", отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате наступления российских оккупационных войск на Лисичанск и Северодонецк Луганской области за день погибло 13 человек.

Об этом 20 мая в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганской области более 60 разрушенных домов. За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской общине", – написал Гайдай.

При этом штурм Северодонецка успеха не имел – "россияне понесли потери в личном составе и отступили", добавил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, в ходе боевых действий "разрушаются и выгорают дома".

"Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке", – рассказал глава ОВА.

Гайдай добавил в Telegram, что в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажных домов, в Лисичанске – 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17.

Глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил в эфире национального телемарафона, что в Северодонецке в бомбоубежищах остаются до 15 тыс. человек, около 70% многоэтажек в городе разрушены или повреждены, многие из них необходимо снести и построить новые.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram Гайдая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, бомбоубежище, штурм, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Горное, Тошковка, наступление, война России против Украины, Врубовка, погибшие, Новодружеск, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (528798)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (339980)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (230163)
4
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (57270)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50361)
6
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (29429)
7
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (28706)
8
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (23789)
 
 
 
 