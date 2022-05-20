В ходе наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк за один день погибло 13 человек – глава Луганской ОВА

Об этом 20 мая в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганской области более 60 разрушенных домов. За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской общине", – написал Гайдай.

При этом штурм Северодонецка успеха не имел – "россияне понесли потери в личном составе и отступили", добавил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, в ходе боевых действий "разрушаются и выгорают дома".

"Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке", – рассказал глава ОВА.

Гайдай добавил в Telegram, что в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажных домов, в Лисичанске – 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17.

Глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил в эфире национального телемарафона, что в Северодонецке в бомбоубежищах остаются до 15 тыс. человек, около 70% многоэтажек в городе разрушены или повреждены, многие из них необходимо снести и построить новые.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram Гайдая.

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