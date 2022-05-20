В ходе наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк за один день погибло 13 человек – глава Луганской ОВА

Об этом 20 мая в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганской области более 60 разрушенных домов. За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской общине", – написал Гайдай.
При этом штурм Северодонецка успеха не имел – "россияне понесли потери в личном составе и отступили", добавил руководитель ОВА.
По словам Гайдая, в ходе боевых действий "разрушаются и выгорают дома".
"Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке", – рассказал глава ОВА.
Гайдай добавил в Telegram, что в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажных домов, в Лисичанске – 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17.
Глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил в эфире национального телемарафона, что в Северодонецке в бомбоубежищах остаются до 15 тыс. человек, около 70% многоэтажек в городе разрушены или повреждены, многие из них необходимо снести и построить новые.
Видеозапись эфира опубликована в Telegram Гайдая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.