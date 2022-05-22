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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области оккупанты развернули пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты девять атак России
За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты девять атак России
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Белгородской области российская армия развернула пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз. Об этом 22 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оккупанты не прекращают наступление в восточной операционной зоне, а также увеличили интенсивность применения авиации для уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

На волынском и полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усилили разведку, развертывают дополнительные средства радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

На северном направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Были обстреляны населенные пункты Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи.

На слобожанском направлении оккупанты силами отдельных подразделений из состава 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота пытаются удержать занимаемые рубежи на харьковском направлении и не допустить выхода украинской армии на государственную границу.

Также Россия готовит наступление на славянском направлении. В частности, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибривне и Довгенькое.

На донецком направлении захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на границы Луганской области.

На северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии оккупанты обстреливают позиции сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Они вели наступление и штурм в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Наступление отражено, захватчики понесли потери и были вынуждены отойти на старые позиции.

На кураховском направлении россияне пробовали штурмовать район Марьинки, успеха не имели.

На новопавловском и запорожском направлениях они пытались закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты девять атак России, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и два автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/322404033406015

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Белгород, штурм, армия РФ, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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