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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили батальонную группу РФ, пытавшуюся переправиться через Северский Донец

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ВСУ уничтожили понтонный мост, технику и часть личного состава
ВСУ уничтожили понтонный мост, технику и часть личного состава
Скриншот: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинские военные уничтожили батальонно-тактическую группу военных РФ, технику и понтонную переправу через реку Северский Донец вблизи села Серебрянка Донецкой области. Об этом 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила в Facebook.

Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец.

Но бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате россияне потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/30brigade/videos/1401121263682816/

Контекст:

Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Северский Донец, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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