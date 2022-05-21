ВСУ уничтожили батальонную группу РФ, пытавшуюся переправиться через Северский Донец

Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец.
Но бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате россияне потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.