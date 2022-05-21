ВСУ уничтожили батальонную группу РФ, пытавшуюся переправиться через Северский Донец

Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец.

Но бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате россияне потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.