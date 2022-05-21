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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили на востоке почти 30 российских военных

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ВСУ уничтожили 28 оккупантов и четыре единицы техники
ВСУ уничтожили 28 оккупантов и четыре единицы техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины 21 мая украинские военные уничтожили 28 российских захватчиков. Об этом оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 21 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 28, БМП – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 1", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, БМП, миномет, потери России, российские оккупанты
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