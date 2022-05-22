России в войне с Украиной не хватает морских пехотинцев – Одесская ОВА

"Морских пехотинцев у врагов не хватает. Они начинают снимать с других кораблей другие специальности – говорят, что дошли даже до начальников гальюнов и так называемых коков", – говорится в сообщении.
По данным Одесской ОВА, ночь в Одессе прошла спокойно, без обстрелов. Однако ракетная угроза продолжает сохраняться, подчеркнул Братчук.
Он отметил, что в Черном море маневрируют шесть десантных кораблей и два ракетных носителя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.