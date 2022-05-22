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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России в войне с Украиной не хватает морских пехотинцев – Одесская ОВА

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Оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных кокков
Оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных кокков
Фото: depositphotos.com

Российской армии не хватает в войне с Украиной морских пехотинцев, в личный состав записывают корабельных коков. Об этом 22 мая сообщил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Морских пехотинцев у врагов не хватает. Они начинают снимать с других кораблей другие специальности – говорят, что дошли даже до начальников гальюнов и так называемых коков", – говорится в сообщении.

По данным Одесской ОВА, ночь в Одессе прошла спокойно, без обстрелов. Однако ракетная угроза продолжает сохраняться, подчеркнул Братчук.

Он отметил, что в Черном море маневрируют шесть десантных кораблей и два ракетных носителя.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/522072936068539/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.

Теги: Россия, Украина, Одесса, война, корабль, угрозы, Одесская область, война России против Украины, ракеты, корабли, спикер, море, Сергей Братчук
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