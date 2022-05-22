России в войне с Украиной не хватает морских пехотинцев – Одесская ОВА

"Морских пехотинцев у врагов не хватает. Они начинают снимать с других кораблей другие специальности – говорят, что дошли даже до начальников гальюнов и так называемых коков", – говорится в сообщении.

По данным Одесской ОВА, ночь в Одессе прошла спокойно, без обстрелов. Однако ракетная угроза продолжает сохраняться, подчеркнул Братчук.

Он отметил, что в Черном море маневрируют шесть десантных кораблей и два ракетных носителя.

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