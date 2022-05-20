Пострадавших в результате удара по объекту инфраструктуры в Одесской области нет – глава ОВА

Марченко: Враг нанес еще один ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, но к сожалению, пострадавших нет Скриншот: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

Он сказал, что три ракеты оккупанты выпустили по одному из районов области. Оперативное командование "Юг" тогда сообщало о попадании ракеты в туалет на одном из пляжей на юге региона.

"Вечером враг нанес еще один ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, но к сожалению, пострадавших нет", – добавил Марченко.

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким говорил, что в результате вечернего ракетного удара по Одесской области "есть запах аммиака". Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил после этого, что черноморский воздух безопасен.

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