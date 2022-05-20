Пострадавших в результате удара по объекту инфраструктуры в Одесской области нет – глава ОВА

Он сказал, что три ракеты оккупанты выпустили по одному из районов области. Оперативное командование "Юг" тогда сообщало о попадании ракеты в туалет на одном из пляжей на юге региона.
"Вечером враг нанес еще один ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, но к сожалению, пострадавших нет", – добавил Марченко.
Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким говорил, что в результате вечернего ракетного удара по Одесской области "есть запах аммиака". Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил после этого, что черноморский воздух безопасен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.