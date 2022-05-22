Оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область, а украинские партизаны помогли уничтожить несколько артиллерийских систем армии РФ – ОВА

Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Запорожского края. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ОВА, украинские партизаны помогли уничтожить артиллерию оккупантов.

"Благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.

На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.

18 мая ОВА сообщала, что в Запорожской области оккупанты готовятся к фронтальным боям.