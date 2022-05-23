Российские оккупанты на трех направлениях пытались атаковать украинские позиции, успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занятые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел", – говорится в сообщении.

На славянском направлении "основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления".

"[Враг] нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепиль, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок", – рассказали в ВСУ.

Его Генштаб отмечает, что оккупанты "не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области", при этом основные усилия противника сосредотачиваются на бахмутском направлении.

"На лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. [...] На северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении на Луганское провел разведку боем, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.

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