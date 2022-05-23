Российские оккупанты на трех направлениях пытались атаковать украинские позиции, успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занятые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел", – говорится в сообщении.
На славянском направлении "основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления".
"[Враг] нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепиль, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок", – рассказали в ВСУ.
Его Генштаб отмечает, что оккупанты "не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области", при этом основные усилия противника сосредотачиваются на бахмутском направлении.
"На лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. [...] На северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении на Луганское провел разведку боем, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.