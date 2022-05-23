ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты на трех направлениях пытались атаковать украинские позиции, успеха не имели – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты безуспешно пытались вести разведку боем, отметили в ВСУ
Оккупанты безуспешно пытались вести разведку боем, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе и в Харьковской области российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия и несут потери. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занятые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел", – говорится в сообщении.

На славянском направлении "основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления".

"[Враг] нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепиль, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок", – рассказали в ВСУ.

Его Генштаб отмечает, что оккупанты "не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области", при этом основные усилия противника сосредотачиваются на бахмутском направлении.

"На лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. [...] На северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении на Луганское провел разведку боем, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323526419960443

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Северодонецк, разведка, Святогорск, артиллерия, вторжение, ВСУ, огнемет, обстрелы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103714)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (37243)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (34537)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29059)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (25490)
6
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16344)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (16017)
8
Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!" (15645)
 
 
 
 