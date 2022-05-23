Наибольшие потери – снова на бахмутском направлении. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов

Россия потеряла за сутки восемь танков, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

Остальные потери оккупантов выглядят так:

танки – 1293 (+8 за сутки);

(+8 за сутки); боевые бронированные машины – 3166 (+25);

(+25); артиллерийские системы – 604 (+4);

(+4); реактивные системы залпового огня – 201;

средства противовоздушной обороны – 93;

самолеты – 204;

вертолеты – 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

(+6); крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2206 (+12);

(+12); специальная техника – 43.

Наибольшие потери противника 22 мая фиксировали, как и днем ранее, на бахмутском направлении.

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