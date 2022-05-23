Наибольшие потери – снова на бахмутском направлении. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов

Остальные потери оккупантов выглядят так:
- танки – 1293 (+8 за сутки);
- боевые бронированные машины – 3166 (+25);
- артиллерийские системы – 604 (+4);
- реактивные системы залпового огня – 201;
- средства противовоздушной обороны – 93;
- самолеты – 204;
- вертолеты – 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатые ракеты – 110 (+3);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2206 (+12);
- специальная техника – 43.
Наибольшие потери противника 22 мая фиксировали, как и днем ранее, на бахмутском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".